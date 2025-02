Europese Commissie over Trumps tarieven: ‘Zou onwettelijk en contraproductief zijn’

Extra Amerikaanse tarieven op de import van goederen uit de Europese Unie zouden “onwettelijk” en “economisch gezien contraproductief” zijn. Dat zegt de Europese Commissie maandag, nadat de Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd met extra tarieven op staal en aluminium. Ze benadrukt wel dat ze nog geen officieel bericht heeft gekregen over eventuele tarieven.

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde zondag dat hij aan ‘iedereen’ een importtaks zou opleggen van 25 procent op staal en aluminium. Meer details gaf hij niet, maar tijdens zijn eerste ambtstermijn legde Trump importtaksen op van 25 procent op staalimport en van 10 procent op aluminiumimport uit Canada, Mexico en de Europese Unie.

De Commissie stelde maandag in een mededeling dat ze nog geen officiële melding heeft gekregen over extra tarieven op goederen uit de EU. ‘We zullen niet reageren op brede uitspraken zonder details of verduidelijking op papier’, klinkt het maandag.

Volgens de Commissie is het echter niet gerechtvaardigd dat er tarieven worden opgelegd op de export van EU-producten. ‘We zullen reageren om de belangen van de Europese bedrijven, werknemers en consumenten te beschermen tegen ongerechtvaardigde maatregelen’, luidt het nog.

Zonder te willen speculeren op de specifieke dreiging van sancties, gaf de Commissie nog aan dat tarieven ‘onwettelijk en economisch gezien contraproductief’ zouden zijn. ‘Tarieven zijn in feite belastingen. Door tarieven op te leggen zouden de VS hun eigen burgers belastingen opleggen, de kosten voor bedrijven opdrijven en de inflatie voeden. Tarieven verhogen bovendien de economische onzekerheid en de efficiëntie en integratie van de globale markten.’

Een woordvoerder van de Commissie gaf tijdens de dagelijkse persbriefing nog aan dat Amerikaanse tarieven ‘de geest van de samenwerking in vraag zou stellen’ tussen de EU en de VS, die werd opgebouwd rond gedeelde waarden, wederzijds vertrouwen en samenwerking. De Europese Unie is een van de meest open economieën ter wereld, aldus de woordvoerder nog, die stelde dat meer dan 70 procent van import de EU binnenkomt zonder tarieven. De woordvoerder benadrukte ook dat de EU de nodige stappen zal nemen om haar belangen te verdedigen, maar dat ze ’toegewijd blijft om een constructieve dialoog te bewaren met de VS en andere handelspartners’.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot verzekerde maandagochtend op de Franse zender TF1 dat de EU zou reageren op Amerikaanse sancties, zoals ze ook al had gedaan in 2018. Volgens hem heeft de Commissie de lidstaten ‘verzekerd’ dat ze zonder talmen tegenmaatregelen zou nemen, maar Barrot wilde niet zeggen over welke maatregelen het dan zou gaan.

Nadat Trump in 2018 tarieven oplegde aan de EU, reageerde de Commissie met maatregelen tegen een totale waarde van 2,8 miljard aan Amerikaanse producten, zoals Amerikaanse jeans, bourbon en motorfietsen van Harley-Davidson. Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt (Vooruit/S&D) waarschuwt in een persbericht dat Trumps aankondiging van tarieven ‘dubbel slecht nieuws is voor de Europese metaalindustrie, die vandaag al zwaar onder druk staat’.

De Europese Commissie moet dan ook vaart maken met de nodige maatregelen om Europese staalbedrijven te beschermen en hun concurrentiekracht te stutten, die breder moeten zijn dan enkel handelsbeschermende maatregelen. Zo blijven de hoge energieprijzen “een zware handicap” voor de sector en moet de Commissie het gebruik van duurzaam geproduceerd staal in Europa versterken.

Europese Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen zal dinsdag een ontmoeting hebben met de Amerikaanse vicepresident JD Vance in Parijs. Samen met Europese Raadsvoorzitter Antonio Costa ontmoet ze woensdag de Canadese premier Justin Trudeau. Een woordvoerder van de Commissie wilde niet vooruitlopen op wat tijdens die ontmoetingen wordt besproken.