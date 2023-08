Europese Commissie gaat regering contacteren over opvangstop alleenstaande mannen

De Europese Commissie gaat de Belgische regering contacteren over de aankondiging van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) dat alleenstaande mannen tijdelijk geen opvang meer krijgen in het netwerk van Fedasil. Dat heeft een woordvoerster donderdag gezegd.

‘We hebben begrepen dat het op dit moment om aankondigingen gaat, die nog besproken worden binnen de Belgische regering. We moeten zien wat er exact aan het gebeuren is. De Commissie zal in dit verband de Belgische autoriteiten contacteren’, meldde woordvoerster Anitta Hipper tijdens de dagelijkse persbriefing van de Commissie.

De woordvoerster wees erop dat de Europese wetgeving de lidstaten verplicht om ‘gepaste’ opvang ‘in waardige omstandigheden’ te voorzien voor mensen die asiel op hun grondgebied hebben aangevraagd. Wel onderstreepte Hipper dat de Commissie zich bewust is van de ‘uitdagende situatie’ met betrekking tot de opvangcapaciteit voor asielzoekers en de Belgische autoriteiten zal blijven steunen om de problemen aan te pakken, onder meer via de experts van het Europese asielagentschap EUAA.

De Moor (CD&V) had dinsdag aangekondigd dat Fedasil tijdelijk geen opvang meer zou voorzien voor alleenstaande mannen vanwege de sterke stijging van het aantal gezinnen dat bescherming in België aanvraagt. Dat stuitte op kritiek van de groene coalitiepartners. Vicepremier Petra De Sutter (Groen) wil een gesprek binnen de regering. Ook vluchtelingenorganisaties zijn niet te spreken over de maatregel.