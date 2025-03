Europese Commissie bereidt lijst van veilige landen van herkomst voor

De Europese Commissie bereidt een lijst voor van veilige landen van herkomst voor. De lijst moet helpen om de asielprocedures in de EU-lidstaten te bespoedigen. In de loop van de komende weken wordt een eerste lijst voorgesteld, kondigt Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maandag aan in een brief aan de EU-leiders.

Uit de brief blijkt dat de lijst waarschijnlijk landen zal bevatten van wie een grote meerderheid van de burgers tevergeefs asiel in de EU hebben aangevraagd.

De Europese landen hebben tot nu hun eigen lijsten met veilige landen van herkomst. Asielzoekers uit die landen lopen meer kans om teruggestuurd te worden als hun land als ongevaarlijk worden beschouwd.

De Commissie kondigt ook aan dat de lijst regelmatige updates zal krijgen.

Na de publicatie moet dit voorstel van de Commissie nog het akkoord krijgen van de EU-lidstaten en het Europees Parlement.