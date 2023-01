Europees Parlementsvoorzitter onder vuur na verblijf in luxehotel, inclusief vijfgangendiner

De voorzitter van het Europees Parlement Roberta Metsola ligt onder vuur nadat ze met haar man in een Frans luxehotel verbleef als cadeau. Ze had dat geschenk niet aangegeven.

De kosten voor het verblijf afgelopen oktober in de regio Bourgondië werden betaald door een Frans wijnbroederschap, schreef Politico vrijdag. Een woordvoerder van Metsola heeft die informatie bevestigd aan dpa.

Metsola maakte vorige week het verblijf in het hotel bekend naar aanleiding van de aanhouding van de Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement Eva Kaili. Zij wordt beschuldigd van corruptie, het witwassen van geld en banden te hebben met de georganiseerde misdaad.

Metsola maakte echter niet bekend dat haar man haar had vergezeld bij de overnachting in het hotel Hôtel Le Cep in de stad Beaune. Bovenop de overnachting kregen ze een uitgebreid vijfgangendiner, stelt Politico. Volgens de parlementaire regels had ze de reisplannen eind november vorig jaar al moeten melden.

Schilderijen en vazen

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor Metsola. In theorie kunnen er sancties opgelegd worden, maar de verantwoordelijkheid voor de behandeling van de zaak ligt bij de voorzitter van het parlement zelf.

Verder maakte Metsola een lijst met 125 geschenken bekend. Het ging onder andere om schilderijen, boeken en vazen. De meeste werden doorgegeven aan de parlementaire administratie voor bewaring of zijn opgeslagen in haar kantoor. ‘De voorzitter krijgt geschenken namens de instelling. Ze houdt ze niet zelf’, verklaarde haar woordvoerder.

Naast Metsola hebben slechts enkele andere parlementsleden geschenken bekendgemaakt sinds begin 2020. Haar voorganger David Sassoli maakte tijdens zijn ambtstermijn geen reizen of geschenken openbaar op de website van het Europees Parlement.