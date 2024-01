Europees Parlement onderzoekt discours van Vlaams Belanger die complottheorie rond ‘omvolking’ besprak

Europees Parlementsvoorzitter Roberta Metsola laat een onderzoek voeren naar het gebruik van de term ‘omvolking’ tijdens de plenaire zitting door Europarlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang). Dat heeft ze dinsdag geantwoord op een vraag van het Nederlandse Europarlementslid Sophie in ’t Veld.

In het debat over het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in Straatsburg ging Vandendriessche dinsdag dieper in op het nieuwe Europese migratiepact. Dat zou volgens hem niet tot doel hebben illegale immigratie tegen te gaan, maar meer migranten naar Europa te lokken. ‘Doelbewuste, georganiseerde omvolking’, zei hij.

Even later werden de uitspraken op de korrel genomen door in ’t Veld. ‘Dit is de zoveelste keer dat ik mijnheer Vandendriessche naziterminologie hoor gebruiken in dit halfrond’, fulmineerde de liberale. Ze wees erop dat de term ook gebruikt is door neonazi’s in recente gesprekken met de uiterst rechtse partij AfD over de deportatie van miljoenen mensen uit Duitsland. ‘Dit is geen onschuldige term’, aldus in ’t Veld, die bij de aanstaande Europese verkiezingen lijsttrekker van Volt België is.

In ’t Veld drong er bij Metsola op aan om eindelijk te laten onderzoeken of het gebruik van de term in het Europees Parlement aanvaardbaar is. De voorzitster stemde in. Artikel 10 van het interne reglement stelt dat het gedrag van de leden ‘wordt ingegeven door wederzijds respect en berust op de waarden en beginselen zoals vastgelegd in de Verdragen en met name in het Handvest van de grondrechten’.