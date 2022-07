Europees Parlement houdt groen label voor aardgas en kernenergie niet tegen

Het Europees Parlement tekent geen bezwaar aan tegen het voorstel van de Europese Commissie om investeringen in aardgas en kernenergie onder bepaalde voorwaarden als groene en duurzame investeringen te labelen. Bij een stemming in Straatsburg haalden de tegenstanders niet de vereiste meerderheid van 353 stemmen.

De Commissie had in maart via een zogenaamde gedelegeerde handeling beslist dat aardgas en kernenergie onder bepaalde voorwaarden een plaats konden hebben in de taxonomie. Dat is een klassificatiesysteem dat private investeerders moet oriënteren naar economische activiteiten die niet schadelijk zijn voor klimaat en milieu. Het systeem kadert in de Europese inspanningen om klimaatneutraal te worden tegen 2050.

In Straatsburg stemden de parlementsleden woensdag over een bezwaar tegen deze veelbesproken beslissing van de Commissie. Om de gedelegeerde handeling tegen te houden, was echter een absolute meerderheid van 353 stemmen vereist en die haalden de tegenstanders niet. Slechts 278 parlementsleden steunden de resolutie, 328 stemden tegen (33 onthoudingen).