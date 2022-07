Europees Parlement bezegelt ‘historische’ digitale wetten

Het Europees Parlement heeft dinsdag in Straatsburg met kamerbrede meerderheden twee wetten goedgekeurd die orde moeten scheppen in de jungle van het internet, de macht van de grote online spelers moeten beteugelen en gebruikers beter moeten beschermen. ‘Historisch’, zo begroette eurocommissaris voor Interne Markt Thiery Breton ‘de verpletterende stemming’.

Breton en zijn collega Margrethe Vestager hadden ongeveer anderhalf jaar geleden de voorstellen voor een Digital Services Act (DSA) en een Digital Markets Act (DMA) op tafel gelegd. Bedoeling is de Europese wetgeving aan te passen aan een tijdperk waarin het internet en grote digitale platforms een prominente plaats in het dagelijkse leven hebben ingenomen.

Over de twee teksten bereikten de Europarlementsleden eerder dit jaar al een akkoord met de lidstaten. De deal over de DSA werd dinsdag in Straatsburg bekrachtigd met 539 tegen 54 stemmen (30 onthoudingen). Die wet inzake digitale diensten moet meer bescherming bieden voor gebruikers en er onder meer voor zorgen dat haatzaaiende en andere illegale inhoud sneller wordt verwijderd.

Het basisprincipe: wat offline illegaal is, moet ook online illegaal zijn. De DMA, die met een nog grotere meerderheid van 588 tegen 11 stemmen (31 onthoudingen) werd gevalideerd, focust meer op de marktorganisatie en moet leiden tot een gelijk speelveld tussen digitale bedrijven. De wet moet voorkomen dat grote zoekmachines, sociale media, marktplaatsen en andere zogenaamde ‘poortwachters’ oneerlijke voorwaarden opleggen aan bedrijven en consumenten.