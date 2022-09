Europees Parlement benoemt nieuwe secretaris-generaal, na betwiste procedure

Het Europees Parlement heeft maandagavond zijn nieuwe secretaris-generaal benoemd, na een benoemingsprocedure die werd bekritiseerd wegens het gebrek aan transparantie.

Het uitvoerend orgaan van het Europees Parlement, bestaande uit de voorzitter en 14 vicevoorzitters, ‘heeft de heer Alessandro Chiocchetti benoemd tot nieuwe secretaris-generaal van de instelling’, klinkt het in een verklaring. De 53-jarige Chiocchetti, momenteel kabinetschef bij parlementsvoorzitter Roberta Metsola, treedt op 1 januari in functie.

Het besluit is maandag genomen in Straatsburg tijdens een niet-openbare vergadering. De lijst van kandidaten voor deze belangrijkste administratieve post in het Europees Parlement werd niet vooraf bekendgemaakt, evenmin als de procedure voor de keuze tussen de kandidaten. ‘De procedure stelt de leden van het bureau in staat om vier verschillende kandidaten te horen en hen vragen te stellen’, legde het Parlement maandagavond uit, en voegde eraan toe dat de benoeming ‘met een zeer grote meerderheid’ en ‘na langdurige beraadslagingen’ tot stand was gekomen.

‘Schadelijk’

‘Dit is een ongerechtvaardigde versnelde procedure die het imago van de instelling ernstig schaadt, terwijl er genoeg tijd is om de huidige secretaris-generaal voor het einde van het jaar te vervangen’, bekritiseerde het Spaanse parlementslid Iratxe Garcia Perez, voorzitter van de linkse S&D-Fractie, de op één na grootste politieke kracht van het Europees Parlement.

In een open brief aan de leden van het bureau heeft de anti-corruptie NGO Transparency International het parlement vrijdag opgeroepen ‘om dringend stappen te ondernemen om de transparantie en integriteit van de aanwervingsprocedures van het Europees Parlement te verbeteren’.