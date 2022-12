Europees gasprijsplafond krijgt formele goedkeuring EU-landen

De lidstaten van de Europese Unie hebben de invoering van het veelbesproken marktcorrectiemechanisme voor de groothandel in gas, dat prijspieken moet vermijden, formeel goedgekeurd. Maandag bereikten de ministers van Energie al een politiek akkoord, en net als toen heeft Hongarije ook bij de schriftelijke procedure tegengestemd. Nederland en Oostenrijk onthielden zich.

Het mechanisme opent de mogelijkheid om een tijdelijk dynamisch prijsplafond in te voeren om burgers en bedrijven te beschermen tegen al te hoge prijzen. Vanaf 15 februari zal het automatisch worden geactiveerd zodra de gasprijs in Europa drie dagen lang een niveau van minstens 180 euro per megawattuur (MWh) bereikt én meer dan 35 euro boven de internationale lng-prijs uitkomt. Er zijn wel verschillende waarborgen ingebouwd om te vermijden dat de Europese gasbevoorradingszekerheid in het gedrang komt, de vraag naar gas oploopt of de gasmarkt verstoord geraakt.

De schriftelijke procedure werd donderdag om 16 uur afgerond. Het is nu aan de Europese energieregulator ACER en de marktautoriteit ESMA om een grondige impactanalyse van het mechanisme te maken, waarvan op 23 januari een voorlopige versie wordt opgeleverd.

Als die geen fundamentele problemen aan het licht brengt, kan het mechanisme vanaf half februari – indien nodig – worden geactiveerd. De definitieve impactanalyse moet evenwel pas eind februari klaar zijn.

Duitsland en Nederland voegden een verklaring bij hun stem. Duitsland was lange tijd niet gewonnen voor een prijsplafond, en blijft kritisch. ‘Maar het zou nog erger zijn als de Europese Unie vandaag niet eensgezind zou optreden. Daarom steunen we het markcorrectiemechanisme om politieke redenen’, zegt Berlijn in zijn stemverklaring. Het wijst er nog eens op dat de verschillende waarborgen die werden ingebouwd, nauwkeurig nageleefd moeten worden.

Nederland heeft zich vooral onthouden omdat de definitieve impactanalyse pas klaar zal zijn na de inwerkingtreding van de verordening die gestalte geeft aan het prijsplafond. Die analyse zal onder meer moeten verzekeren dat de financiële stabiliteit van de gasmarkt en de bevoorrading verzekerd zijn, luidt het.