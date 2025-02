‘De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance maakte in München duidelijk dat de VS een ander Europa willen’

Er is met de terugkeer van Donald Trump in 2025 nog weinig dat ondenkbaar is.

Er is met de terugkeer van Donald Trump in 2025 nog weinig dat ondenkbaar is. Dat bleek opnieuw met de toespraak van vicepresident J.D. Vance voor het selecte publiek van de traditionele veiligheidsconferentie in München. Niet Rusland of China is de vijand, zei Vance tegen de verbijsterde Europese politici in het publiek, dat zijn jullie zelf.

Ze wilden graag meer vernemen over de manier waarop Trump de oorlog in Oekraïne wil aanpakken, maar ze kregen een rauwe ideologische aanval op de Europese politiek en de waarden waar die voor staat.



Het komt er, kort gezegd, volgens Vance op neer dat Europa ‘alternatieve’ stemmen in de ban slaat die illegale migratie willen terugdringen en het legt de vrije meningsuiting aan banden door wat het niet aanstaat ‘desinformatie’ te noemen. Er is, nog volgens de vicepresident, in de democratie geen plaats voor zoiets als een cordon sanitaire – of zoals dat in Duitsland heet: een Brandmauer. Een week voor de verkiezingen in Duitsland hield hij eigenlijk niet minder dan een campagnespeech voor het extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD). De partij die ook al op de steun van Elon Musk kon rekenen. Vance weigerde vervolgens om bondskanselier Olaf Scholz te spreken, maar hij vond wel tijd voor een babbel met AfD-politica Alice Weidel.

Vance leest Europa de les over democratie, maar erkent niet dat Trump in 2020 de presidentsverkiezingen heeft verloren.

Bekomen van de schok verdedigde Scholz de Duitse democratie. Hij accepteert ook niet dat iemand zoals Vance zo direct in de binnenlandse zaken van een bevriend land ingrijpt. Anderen noemden Vance gewoon een hypocriet, die in naam wel voor de democratie opkomt, maar nog altijd niet aanvaardt dat Trump in 2020 de presidentsverkiezingen heeft verloren. Hij legde ook bloemen neer bij het concentratiekamp van Dachau, maar bakt tegelijk zoete broodjes met een partij die de gruwel van de nazi’s bij momenten onder de mat veegt.

Vance maakte in München duidelijk dat deze Amerikaanse regering niet alleen eist dat de Europese lidstaten van de NAVO meer geld uittrekken voor defensie. Ze wil politici aan de macht helpen die haar willen steunen in haar globale aanval op de liberale waarden. Politici zoals Viktor Orbán, Giorgia Meloni en Alice Weidel. De nieuwe Europese buitenlandchef Kaja Kallas riep prompt de Europese buitenlandministers bijeen om zich over de relatie met de VS te beraden. Ze konden zich met Vance de vraag stellen of Europa en Amerika nog een gemeenschappelijke agenda hebben. En tegelijk of er nog zoiets als een trans-Atlantisch bondgenootschap bestaat.