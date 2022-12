Europa moet inspanningen opdrijven om gastekort in winter 2023 te vermijden

De Europese Unie moet haar inspanningen opdrijven om te vermijden dat er in de winter van 2023/2024 een tekort aan gas zou kunnen ontstaan. Dat heeft het Internationaal Energieagentschap (IEA) maandag geconcludeerd in een nieuw rapport.

Volgens het rapport zou de kloof tussen vraag en aanbod in de EU in de winter van 2023 kunnen oplopen tot 27 miljard kubieke meter. Dat komt neer op ongeveer 6,5 procent van de totale consumptie in 2021, die 412 miljard kubieke meter bedroeg. In 2022 werd er wel beduidend minder gas verbruikt. De consumptie zou volgens het IEA uitkomen op 360 miljard kubieke meter.

‘De Europese Unie heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in het reduceren van haar afhankelijkheid van Russisch gas, maar ze is nog steeds niet uit de gevarenzone’, waarschuwde uitvoerend directeur Fatih Birol maandag. De lidstaten slaagden er deze lente en zomer weliswaar in om hun voorraden voldoende aan te vullen voor deze winter, maar het IEA wijst erop dat de omstandigheden in de loop van volgend jaar kunnen wijzigen.

Het rapport wijst op een aantal factoren. Enerzijds is er een scenario waarin de gasleveringen uit Rusland helemaal worden gestaakt, anderzijds zou een heropleving van de Chinese economie voor een toenemende vraag naar vloeibaar gas en meer concurrentie met de EU kunnen zorgen. Ook is niet gegarandeerd dat de herfst van 2023 even zacht zal zijn als die van 2022.

Het rapport leidt Birol tot de conclusie dat de EU meer inspanningen moet doen om het risico op een tekort en een nieuwe opstoot van de prijzen te vermijden. Hij brak onder meer een lans voor grotere energiebesparingen en een doorgedreven uitrol van hernieuwbare energie en warmtepompen.