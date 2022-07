Eurocommissaris Breton vraagt Duitsland laatste drie kerncentrales langer open te houden

Duitsland moet ervan afzien de laatste drie kerncentrales die het nog draaiende houdt eind dit jaar te sluiten. Dat zegt Europees commissaris voor Interne Markt Thierry Breton maandag in de krant Handelsblatt. Het langer open houden van de centrales, ‘minstens een paar maanden en natuurlijk op een veilige manier’, is in het belang van heel Europa, aldus Breton.

Onder leiding van toenmalig bondskanselier Angela Merkel besliste de Duitse regering na de kernramp in het Japanse Fukushima in 2011 om versneld uit kernenergie te stappen. Eind 2021 werden drie centrales gesloten, eind dit jaar zouden ook de laatste drie centrales van het net moeten worden gehaald.

Maar volgens Europees commissaris Breton is het ‘uiterst belangrijk’ dat dat niet gebeurt. Hij verwijst naar de Russische president Vladimir Poetin, die de Europese afhankelijkheid van Russische energie ‘als een wapen tegen ons gebruikt’. Vier maanden na de start van de Russische oorlog in Oekraïne heeft Poetin duidelijk de gasleveringen aan de EU verminderd en ook in Duitsland een energiecrisis veroorzaakt, aldus Breton.

In deze context kan Berlijn het niet maken om te zeggen: ‘Ik doe niet alles wat ik zou kunnen doen, maar ik verwacht wel dat anderen mij leveren wat ik nodig heb’, zegt de Franse Eurocommissaris. Breton herhaalt het bekende Commissiestandpunt dat Europa de omslag naar hernieuwbare energiebronnen moet versnellen, maar dat het daarbij niet mag vergeten zich van de noodzakelijke grondstoffen te voorzien. ‘We moeten voorkomen dat onze gasafhankelijkheid van Rusland omslaat in een zonneafhankelijkheid van China’, stelt hij het op scherp. Daarom moet de EU de ontginning en verwerking van grondstoffen in Europa zelf bevorderen, zegt hij.

Het is niet voor het eerst dat Breton zich voor kernenergie als onderdeel van de energiemix uitspreekt – al is het deze keer wel in het kader van de dreigende energiecrisis als onrechtstreeks gevolg van de oorlog in Oekraïne. Hij vindt dat kernenergie cruciaal is om de EU in staat te stellen tegen 2050 klimaatneutraal te worden. Breton is ook een van de architecten van het Commissievoorstel om bepaalde nucleaire (en gas-) activiteiten aan te merken als ‘groene’ investeringen.

Woensdag stemt het Europees Parlement over dat voorstel. Als een absolute meerderheid van de parlementsleden tegen stemt, spreekt het halfrond de facto zijn veto uit en zal de Commissie haar voorstel moeten intrekken of wijzigen.