EU wil import gas uit Azerbeidzjan verdubbelen, Gazprom roept overmacht in

De Europese Unie wil de import van gas uit Azerbeidzjan de komende jaren verdubbelen. Dat heeft de voorzitster van de Europese Commissie Ursula von der Leyen maandag aangekondigd. De EU heeft daarover een akkoord gesloten met het grootste land in de Kaukasus.

Von der Leyen is maandag samen met Eurocommissaris voor Energie Kadri Simson in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe voor een ontmoeting met president Ilham Aliyev en minister van Energie Parviz Shahbazov. Ze ondertekenden daarbij een nieuw memorandum van overeenstemming over een strategisch energiepartnerschap.

Die overeenkomst omvat een verbintenis om de capaciteit van de zuidelijke gascorridor richting de EU te verdubbelen, zodat er tegen 2027 jaarlijks minstens 20 miljard kubieke meter geleverd kan worden. De Azeri’s hebben de leveringen aan de EU al verhoogd, waardoor er dit jaar 4 miljard kubieke meter extra gas geleverd kan worden.

Von der Leyen heeft het over ‘een nieuw hoofdstuk in onze energiesamenwerking met Azerbeidzjan’, die ze ‘een belangrijke partner bij onze inspanningen om af te stappen van Russische fossiele brandstoffen’ noemt.

Gazprom

Intussen heeft het Russische staatsgasbedrijf Gazprom heeft ‘overmacht’ ingeroepen voor de gasleveringen aan minstens één Europese klant. Dat blijkt maandag uit een brief die het nieuwsagentschap Reuters heeft ingekeken.

In de brief, die gedateerd is op donderdag 14 juli, meldt Gazprom dat het niet aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen wegens “buitengewone” omstandigheden, waarover het geen controle heeft. Gazprom beschikt over een monopolie voor de export van Russisch aardgas per pijpleiding. Eerder deze maand had het staatsbedrijf de toevoer naar Nord Stream 1, de belangrijkste verbinding richting Duitsland, tijdelijk stilgelegd wegens al langer geplande onderhoudswerken.

Maar vorige week meldde Gazprom dat het niet kon garanderen dat de gaspijpleiding na het onderhoud weer zou functioneren. Toen werd aangevoerd dat nog niet duidelijk was of een gasturbine die door Siemens in Canada werd onderhouden, weer wordt teruggegeven aan Rusland. Gazprom geeft voorlopig geen commentaar.