EU wil gasvoorraden tegen november voor minstens 80 procent gevuld hebben

Ondanks de verminderde gasleveringen uit Rusland hebben de Europese energieministers maandag op een bijeenkomst in Luxemburg bekrachtigd dat de gasvoorraden tegen november voor minstens 80 procent gevuld moeten zijn.

De ministers zetten het licht op groen voor een verordening waarover midden mei al een akkoord werd bereikt met het Europees Parlement. Het verplicht de 18 lidstaten met ondergrondse opslagcapaciteit om tegen november minstens 80 procent van de capaciteit te vullen. Lidstaten zonder eigen opslagcapaciteit moeten 15 procent van hun jaarlijkse nationale consumptie laten opslaan in andere lidstaten.

Met het oog op komende winter moet deze maatregel helpen om de energiebevoorrading in de Europese Unie te vrijwaren. Dat wordt geen sinecure, gezien Rusland nu reeds de gasleveringen aan twaalf lidstaten heeft verminderd of stopgezet. De Europeanen haalden ongeveer 40 procent van hun gasimport uit Rusland, maar in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is de toevoer intussen gehalveerd.

Met name Duitsland, dat voor een derde van zijn aardgas afhankelijk van Rusland is, luidde vorige week de alarmbel. Minister van Economie Robert Habeck predikte maandag energiebesparingen en solidariteit. ‘Een bevoorradingscrisis in het ene land kan leiden tot een economische crisis in een ander land. We zijn verplicht tot en afhankelijk van solidariteit’, zei hij voor aanvang van de vergadering.

Ondanks de verminderde gastoevoer uit Rusland besloten de ministers de globale doelstelling van 80 procent en ook all tussentijdse doelstellingen voor elk land te behouden. Zo moeten de Belgische voorraden tegen augustus voor 49 procent aangevuld zijn, tegen september voor 62 procent en tegen oktober voor 75 procent.

België zit momenteel voor op schema. De stocks zijn nu reeds voor ongeveer 56 procent gevuld. In februari had de Kamer al een wetsontwerp van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) goedgekeurd dat moest toelaten om de stocks sneller aan te vullen.