EU stuurt civiele observatiemissie naar grens tussen Armenië en Azerbeidzjan

De Europese Unie heeft een observatiemissie ontplooid aan de grens tussen Armenië en Azerbeidzjan. Ondanks recente vooruitgang in de vredesgesprekken tussen beide landen blijft er een verhoogde kans op escalatie van het conflict.

Armenië bezorgde Azerbeidzjan vorige week een voorstel voor een vredesverdrag dat een einde moet maken aan het conflict over Nagorno-Karabach. De EU heeft nu een civiele missie van zowat honderd man naar Armenië gestuurd. Dat gebeurt op vraag van Jerevan.

De observaties zullen twee jaar lang aanhouden en geconcentreerd zijn aan de Armeense kant van de gens. Het is de bedoeling om de stabiliteit in de Armeense grensgebieden te vrijwaren. Volgens de Armeense president Vahagn Khatchatourian zal de missie “een rol spelen in de de-escalatie” van het conflict en ‘vrede naar de regio helpen brengen’.

Armenië en Azerbeidzjan kwamen begin jaren negentig met elkaar in conflict om de controle over Nagorno-Karabach, een oorlog die 30.000 levens eiste en eindigde in een Armeense overwinning.

Maar Bakoe nam wraak tijdens een tweede oorlog die in de herfst van 2020 het leven kostte aan 6.500 mensen en waardoor het een groot deel van het gebied kon heroveren. Ondanks een staakt-het-vuren laaien grensconflicten sindsdien steeds opnieuw op.