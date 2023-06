EU organiseert opnieuw gezamenlijke gasaankoop

Europese bedrijven krijgen opnieuw een kans om mee te doen aan een gemeenschappelijke gasaankoop. Na een eerste aanbesteding in mei, waarbij bijna 11 miljard kubieke meter gas werd aangekocht, volgt in juli een tweede ronde.

Europese bedrijven die willen meedoen aan de Europese aankoop, kunnen van 26 juni tot 3 juli op het platform AggregateEU aangeven hoeveel gas ze willen aankopen met het oog op leveringen van augustus 2023 tot maart 2025. De verzoeken worden dan gebundeld en van 7 tot 10 juli op de internationale markten gelanceerd.

Tegen de achtergrond van de Russische invasie in Oekraïne, de Europese afhankelijkheid van Russisch gas en de torenhoge gasprijzen hadden de EU-lidstaten vorig jaar aan de Commissie gevraagd om gezamenlijke gasaankopen te organiseren. Een eerste aanbesteding in mei werd alvast als een succes bestempeld: het aanbod was groter dan de vraag.

De lidstaten moeten erop toezien dat hun bedrijven minstens 15 procent van hun nationale streefcijfer voor gasopslag realiseren via gezamenlijke aankopen. Dat komt neer op ongeveer 13,5 miljard kubieke meter per jaar.