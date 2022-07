EU-lidstaten akkoord om toetredingsgesprekken te starten met Albanië en Noord-Macedonië

De 27 lidstaten van de Europese Unie hebben hun akkoord gegeven voor de opstart van toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië. Dat deden ze de dag nadat Noord-Macedonië instemde met een compromis in het geschil met buurland Bulgarije.

Het parlement in Skopje zette het licht op groen voor het kader voor de onderhandelingen met de EU. Dat kader bevat ook een compromis voor het conflict met buurland Bulgarije. De Noord-Macedoniërs verbinden zich ertoe de Bulgaarse minderheid in hun land te erkennen in de grondwet en andere maatregelen te nemen om de rechten van minderheden te beschermen.

Het ontbreken van dat compromis was een van de laatste obstakels om de toetredingsonderhandelingen op te starten. ‘We hebben weer een belangrijke stap gezet om de westelijke Balkan dichter bij de EU te brengen’, tweette de Tsjechische premier Petr Fiala na een vergadering over het onderwerp in Brussel. Tsjechië is momenteel voorzitter van de EU.

Een zaak van jaren

De Albanese premier Edi Rama en zijn Noord-Macedonische collega Dimitar Kovacevski worden dinsdag verwacht in Brussel om de onderhandelingen, die jaren gaan duren, formeel te starten.

Noord-Macedonië is sinds 2005 kandidaat-lidstaat en wacht al sinds 2008 op de start van de onderhandelingen. Jarenlang blokkeerde Griekenland elke toenadering tot het kleine buurland in 2018 instemde om zijn naam te veranderen van Macedonië naar Noord-Macedonië. Na het Griekse veto kwam er echter een Bulgaars, dat eveneens toegevingen op vlak van taal, geschiedenis en de bescherming van minderheden wou bedingen. Het Bulgaarse protest blokkeerde ook de kandidatuur van Albanië, dat als sinds 2014 kandidaat is. Uiteindelijk besliste Bulgarije onder druk van Frankrijk, de vorige EU-voorzitter, om zijn veto te laten varen, in ruil voor enkele toegevingen.