EU en Verenigd Koninkrijk sluiten akkoord over herzien Noord-Iers protocol 

Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben een akkoord bereikt over een herwerkt protocol voor Noord-Ierland. Dat meldt een Britse regeringsbron aan verschillende Britse media.

Het zoemt al weken van de geruchten dat de Europese Commissie en de Britse regering op het punt staan om een vergelijk te vinden over het Noord-Ierse protocol. Dat kadert binnen het Brexitakkoord en bepaalt dat Noord-Ierland, dat valt onder het Verenigd Koninkrijk, deel blijft uitmaken van de Europese interne markt en de douane-unie.

Goederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar EU-lidstaat Ierland worden uitgevoerd worden zo onderworpen aan grenscontroles zonder een harde grens te creëren tussen Ierland en Noord-Ierland. Die zou de vrede op het Ierse eiland in het gedrang kunnen brengen.

De keerzijde van de medaille ligt in de Ierse Zee: door het Noord-Ierse protocol gebeuren er douanecontroles tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland, een doorn in het oog van de Noord-Ierse unionisten en de Conservatieve hardliners in het Britse parlement. De regeling veroorzaakt ook praktische problemen voor de bevoorrading in Noord-Ierland.

Na maandenlange moeizame onderhandelingen hebben het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie nu een vergelijk gevonden. Dat zou erin bestaan dat goederen uit Groot-Brittannië bestemd voor de Noord-Ierse markt niet langer aan rigide controles worden onderworpen. Dat zou alleen nog het geval zijn voor producten voor de Europese markt.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen reisde maandag naar Londen om de deal te beklinken. Ze licht het akkoord om 16.30 uur samen met de Britse premier Rishi Sunak toe tijdens een persconferentie.