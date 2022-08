EU bereikt doelstelling voor aanvullen gasvoorraden

Met twee maanden voorsprong op schema heeft de Europese Unie als geheel haar doelstelling voor het aanvullen van de gasvoorraden bereikt, zo blijkt uit gegevens van de Europese koepel van gasinfrastructuurbeheerders (GIE).

Tegen de achtergrond van de Russische invasie in Oekraïne had de EU in juni een verordening goedgekeurd die de lidstaten met opslagcapaciteit verplicht om de reserves tegen 1 november voor minstens 80 procent te vullen. Dat zou de lidstaten beter moeten wapenen tegen een mogelijk totale stopzetting van gasleveringen uit Rusland.

Uit de data van de beheerders blijkt nu dat die doelstelling voor de EU als geheel is bereikt: de voorraden waren maandag voor 80,17 procent gevuld. België (88,47 procent) en negen andere lidstaten hebben die drempel nu al overschreden, zowat alle andere lidstaten halen hun tussentijdse doelstelling voor 1 september. Negen van de 27 lidstaten hebben geen eigen opslaginfrastructuur.

De opslagcapaciteit varieert ook sterk van land tot land. Duitsland (83,65 pct gevuld), Frankrijk (91,54 pct), Italië (81,93 pct), Nederland (77,03 pct) en Oostenrijk (66,06 pct) vertegenwoordigen samen twee derde van de totale capaciteit. België heeft in Loenhout een eerder kleine opslagcapaciteit van ongeveer 9 terrawattuur. De huidige voorraad daar bedraagt ongeveer 4 procent van de jaarlijkse consumptie.