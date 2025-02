‘Erfenis van Merkel: is het echt de schuld van Elon Musk als AfD straks de grootste wordt in Duitsland?’

Er wordt schande gesproken over de bemoeienis van Elon Musk met de Duitse verkiezingen. Is het echt zijn schuld als de AfD de grootste partij wordt, vraagt Robbert de Witt (EW) zich af. Buiten Duitsland is er weinig aandacht voor, maar Duitsers hebben schoon genoeg van de steekpartijen door doorgedraaide asielzoekers.

Het is een bekende, maar toch ook vreemde reflex die afgelopen zaterdag te zien was bij de Brandenburger Tor: duizenden bezorgde burgers schreeuwden zich schor in de hoop dat dit zou helpen tegen ‘extreem-rechts’. De betogers in Berlijn vrezen dat de zoveelste mes-­aanval door een gestoorde asielzoeker anti-immigratiepartij ­Alternatieve fur Deutschland (AfD) aan de macht zal helpen.

Het wonderlijke daaraan is dat linkse demonstranten na zo’n bloedige wandaad kennelijk niet woedend zijn op de dader, of op hun bestuurders die niet in staat waren de gestoorde en uitgeprocedeerde man op te sluiten en uit te zetten, maar op politici die zich tegen asielmigratie keren.

Het tekent wel de paniek in Duitsland, amper drie weken voordat het land gaat stemmen en een nieuwe bondskanselier kiest. In Nederland lijkt het buitenland vooral te bestaan uit Gaza en Trumps Amerika, maar intussen is buurland Duitsland in een diepe identiteitscrisis geraakt.

De Duitse economie, zo lang een van de weinige redenen voor de Duitsers om trots te zijn op hun land, zakt dieper en dieper weg. De 84 miljoen Duitsers ruziën over de vraag hoe zij zichzelf weer uit het moeras kunnen trekken. Duidelijk is dat huidig kanselier Olaf Scholz zijn bureau in het Kanzleramt wel kan leegruimen; hij heeft er weinig van gebakken en is bijzonder impopulair. Christen-­democraat Friedrich Merz staat te popelen op de gang. Hij ­vertoefde decennialang in de schaduw van zijn partijgenoot Angela Merkel, die meer op de linkervleugel zat.

De erfenis van Merkel

Maar Merkel is geschiedenis en ondanks alle heimwee naar de stabiele Merkel-jaren, is er weinig heimwee naar haar persoonlijk. Bij veel Duitsers – zeker bij haar partijgenoten – resteert het gevoel dat zij dan wel netjes op de winkel heeft gepast, maar dat de winkel intussen wel erg oubollig is. Duitsland probeert nog steeds dezelfde producten te slijten terwijl de wereld verslaafd is geraakt aan Chinese koopwaar. Auf wiedersehen Exportweltmeister. Duitsland kan het niet meer bolwerken. De Chinezen zijn innovatiever, goedkoper, sneller.

Dat Merkel in haar recent verschenen memoires maar weinig blijk geeft van zelfkritiek, zint veel partijgenoten ook niet. Was haar radicale overstap op duurzame energie nou wel zo verstandig? Zonder goedkope energie is het lastig concurreren.

En haar warme welkom voor asielzoekers uit de hele wereld (3,5 miljoen sinds 2014), heeft dat Duitsland een beter land gemaakt? Nou nee, menen veel Duitsers. En zij stappen massaal over naar de extreem-rechtse AfD.

Friedrich Merz dacht een antwoord te hebben op de algehele malaise en presenteerde een ambitieus en ingrijpend economisch hervormingsprogramma. ‘Europa en de rest van de wereld moeten weer met bewondering naar Duitsland kijken, niet met verbijstering.’ Hij belooft fors te snoeien in regelgeving voor bedrijven. Meer werken wordt beloond met allerlei belastingvoordelen, de inkomstenbelasting moet omlaag, en ook bedrijven gaan in Merz’ plan minder belasting betalen. Tegelijk gaat hun energierekening omlaag.

Eindelijk, zullen velen gedacht hebben, een Europees politicus die begrijpt dat er snel iets moet gebeuren om te voorkomen dat Europa verder wegkwijnt en dat de economie de sleutel is.

Impact steekpartijen door (uitgeprocedeerde) asielzoekers

Maar toen stak een uitgeprocedeerde Afghaan om zich heen in het Beierse stadje Aschaffenburg. Hij vermoordde er een man en diens tweejarige zoontje. Eerder waren er steekpartijen waarbij (afgewezen) asielzoekers betrokken waren in Mannheim (afgelopen mei, de dader was ook een Afghaan) en Solingen (augustus, de dader was een Syriër). De Duitsers hebben er schoon genoeg van. ‘Onze politici zeggen dat ze boos zijn, leggen een krans, beloven van alles te gaan doen, en er gebeurt helemaal niets,’ schreef een sombere commentator.

Buiten Duitsland lijkt er maar weinig aandacht voor de enorme politieke impact van deze reeks aanvallen door asielzoekers. Liever wordt gewezen naar Elon Musk, die op X zei dat alleen AfD Duitsland nog kan redden en vorige week sprak op een grote AfD-bijeenkomst. Schande dat hij zich zo met de Duitse verkiezingen bemoeit! Het is de schuld van Musk, als AfD de grootste partij wordt!

Zou het? Of zijn het de doorgedraaide asielzoekers, die onvermijdelijk opduiken als je er honderdduizenden per jaar toelaat, net zolang tot het land de toestroom amper nog aankan?