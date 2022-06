Zweden hoopt Erdogan te overtuigen

Zweden is hoopvol dat de Turkse tegenkanting tegen een Fins en Zweeds NAVO-lidmaatschap kan worden omgedraaid via gesprekken met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, vlak voor de NAVO-top in Madrid. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zal dinsdag Finse en Zweedse leiders ontmoeten over de toetreding van beide landen tot de NAVO.

De Zweedse premier Magdalena Andersson zei maandag in Brussel, tijdens een persconferentie aan de zijde van NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg, dat het haar ‘sterke hoop’ is dat gesprekken tussen Zweden, Finland en Turkije ‘in de nabije toekomst, ideaal voor de top, succesvol beëindigd’ kunnen worden.

De premier benadrukte ook nog eens de Zweedse belofte om terreur te bestrijden, een van de eisen die Turkije stelt. Vanaf 1 juli treedt in Zweden een antiterreurwetgeving in werking.

NAVO

Tot dusver vormt Turkije een hindernis voor de NAVO-ambities van de twee Noordse landen. Hij beschuldigt hen ervan steun te bieden aan groepen die in Turkije verboden zijn, zoals de Koerdische Arbeidspartij (PKK), en hekelt de aanwezigheid van aanhangers van prediker Fethullah Gülen in die landen. Turkije verdenkt Gülen ervan achter de couppoging in juli 2016 te zitten.

Andersson benadrukte dat haar land de PKK als een terreurorganisatie te boek heeft staan, net zoals de VS en de EU. ‘Zweden is geen veilige haven voor terroristen en zal dat niet zijn’, zei ze.

De Zweedse premier, Erdogan en de Finse president Sauli Niinistö ontmoeten elkaar dinsdag in Madrid. De hoop is dat er een doorbraak kan gebeuren.

Eerder had Stoltenberg wel de verwachtingen wat getemperd, in een afzonderlijke persconferentie in Brussel. Hij zei geen beloftes te kunnen maken in aanloop naar de ontmoeting op dinsdag. Hij zal daar ook aan deelnemen. Bedoeling van de gesprekken is ‘vooruitgang boeken’, zei hij. ‘Het is te vroeg om te zeggen wat voor vooruitgang.’

Finland en Zweden hebben het NAVO-lidmaatschap aangevraagd als reactie op de Russische invasie van Oekraïne.

Recep Tayyip Erdogan. © Getty

Woordvoerder Erdogan bevestigt overleg: ‘Bal ligt in hun kamp’

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zal dinsdag Finse en Zweedse leiders ontmoeten over de toetreding van beide landen tot de NAVO. De gesprekken zullen plaatsvinden in de Spaanse hoofdstad Madrid, waar een top van de westerse militaire alliantie plaatsvindt. Dat heeft een woordvoerder van Erdogan zondagavond gezegd aan het radiostation Habertürk. Helsinki heeft het overleg bevestigd.

Erdogan zal in de Spaanse hoofdstad samenzitten met de Finse president Sauli Niinistö en de Zweedse premier Magdalena Andersson. Volgens het kabinet van de Finse president wordt ook Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, bij de gesprekken verwacht. De bespreking zal vandaag/maandag in het hoofdkantoor van het bondgenootschap in Brussel worden voorbereid.

‘Terroristische organisaties’

Finland en Zweden hebben midden mei het lidmaatschap van de NAVO aangevraagd. Turkije verzet zich tegen hun toetreding. Als reden voert Ankara aan dat Finland en Zweden ’terroristische organisaties’ zouden steunen, zoals de verboden Koerdische arbeiderspartij PKK en de Syrisch-Koerdische militie YPG. Finland en Zweden ontkennen de aantijgingen.

In het interview met Habertürk heeft Erdogans woordvoerder Ibrahim Kalin beklemtoond dat de Turkse aanwezig niet betekent dat het land op zijn standpunt zal terugkomen. ‘De bal ligt nu in hun kamp’, zegt hij over Finland en Zweden.

Verwacht wordt dat de kwestie een belangrijk onderdeel zal vormen van de NAVO-top die van dinsdag tot donderdag georganiseerd wordt in Madrid.