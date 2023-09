Duitsland wil 1 miljard euro investeren in onderzoek naar kernfusie

Duitsland gaat de komende vijf jaar meer dan 1 miljard euro investeren in onderzoek naar kernfusie, zo heeft minister van Onderzoek Bettina Stark-Watzinger dinsdag laten weten. ‘Kernfusie geeft ons een enorme kans om al onze energieproblemen op te lossen,’ zo zegt ze.

Bij kernfusie worden atoomkernen, anders dan in reactoren van conventionele kerncentrales, gesmolten in plaats van gesplitst. Theoretisch kunnen op deze manier zeer grote hoeveelheden energie worden opgewekt zonder negatieve gevolgen voor het klimaat.

Het doel is om een ‘fusie-ecosysteem met de industrie’ te creëren zodat een fusiecentrale zo snel mogelijk realiteit wordt in Duitsland, aldus de minister in een gesprek met dpa. Volgens Stark-Watzinger is het niet langer de vraag of er kernfusie zou komen, maar eerder of Duitsland er deel van zou uitmaken. ‘Dat is mijn doel,’ voegde ze eraan toe.

De technologie is momenteel commercieel nog niet rendabel, maar de minister maakt zich sterk dat dat een kwestie van tijd is. De minister kondigde een nieuw steunprogramma aan ter waarde van 370 miljoen euro, bedoeld om de activiteiten te versterken bij het Instituut voor Plasmafysica (IPP), het Karlsruhe Institute of Technology (KIT) en het Onderzoekscentrum Jülich (FZJ) tot 2028.