Duitsland waarschuwt voor spionerende studenten uit China

Onderzoeksinstituten en universiteiten moeten zich beter beschermen tegen Chinese studenten die met een overheidsbeurs in Duitsland komen studeren. Dat zegt de Duitse minister van Onderwijs Bettina Stark-Watzinger tegen de Bavarian Media Group.

Volgens haar wordt China hoe langer hoe meer een concurrent en rivaal als het gaat over wetenschap en onderzoek.

Met name studenten met een zogenaamde CSC-beurs (China Scholarship Council), die wordt betaald door het Chinese ministerie van Onderwijs, moeten wat haar betreft beter in de gaten worden gehouden vanwege het risico op spionage. In de voorwaarden van zo’n beurs staat onder meer dat studenten trouw moeten zweren aan de Chinese Communistische Partij.

De Friedrich-Alexander-Universität, de op een na grootste in Beieren, laat al geen studenten meer toe van wie de studie uitsluitend wordt betaald met zo’n CSC-beurs. Dat vindt Stark-Watzinger een goede beslissing. Ze hoopt dat andere instellingen het voorbeeld volgen. De Duitse vereniging van universiteiten is wat genuanceerder en stelt dat een volledige ban van Chinese beursstudenten te ver gaat.

Ook op andere vlakken stelt Berlijn zich de laatste tijd harder op tegenover Peking. Eerder deze maand maakte de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock, een nieuwe China-strategie bekend. Daarin roept ze bedrijven op hun aanwezigheid in China kritisch te bekijken en in sommige gevallen zelfs af te bouwen.