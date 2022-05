Duitsland ontdekt jaarlijks ruim 100 rechts-extremisten bij de veiligheidsdiensten

Over een periode van drie jaar zijn 327 leden van de Duitse veiligheidsdiensten, zowel op federaal als op deelstaatniveau, geteld die banden hebben met extreemrechts.

Dat blijkt vrijdag uit een rapport van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken. Velen van hen zitten in chatgroepen waar extremistische inhoud gedeeld wordt, maar er zijn geen aanwijzingen van een netwerk over verschillende organisaties of deelstaten heen.

Het rapport, de tweede editie, betreft de periode van 1 juli 2018 tot 30 juni 2021 en gaat onder meer na wie deelneemt aan evenementen van extreemrechts. De informatie wordt verzameld door het Bundesamt für Verfassungsschutz, de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst.

In het rapport merkt de dienst op dat er talrijke verbindingen zijn tussen extreemrechtse leden van de veiligheidsdiensten en extremistische actoren en partijen, maar ook met de hooligan- en vechtsportscène, die als “extreemrechtse subculturen” worden gekwalificeerd.

Van midden 2018 tot midden 2021 was er onderzoek naar 860 medewerkers. Voor 38 procent van hen waren de voorwaarden vervuld om ze verder in de gaten te houden. Van die groep van 327 werken er 83 voor de militaire contraspionage, bij de federale politie gaat het om 18 medewerkers.

Nog eens 30 anderen werden verdacht van of hebben bevestigde banden met de zogenaamde Reichsbürger-beweging. Aanhangers van deze beweging verwerpen het gezag van de staat en weigeren bijvoorbeeld vaak belastingen te betalen. Onlangs lieten de Duitse veiligheidsdiensten weten dat over heel het land 19.000 mensen betrokken zijn in die beweging.