Carsten Brzeski, econoom voor ING Duitsland, kijkt vooruit naar een kil najaar in Duitsland.

Carsten Brzeski: Voorlopig gaan wij er nog wel van uit dat de toevoer van Russisch gas niet volledig zal stoppen. Vier onderzoeksinstituten berekenden dat bij een aanvoer van slechts 20 procent Duitsland normaal tot in april 2023 over voldoende gas beschikt. Het zal er echt vanaf hangen of het een strenge of zachte winter wordt. Natuurlijk houden we er ook rekening mee dat Rusland de gaskraan helemaal dichtdraait. Duitsland komt wellicht sowieso in een recessie terecht, maar dan zal het echt een zware dip worden.

Heeft Duitsland een afschakelplan klaar?

Brzeski: Nee. Het enige wat we te horen krijgen, is dat eerst de industrie kan worden afgeschakeld en vervolgens pas de huishoudens. Oftewel heeft de overheid nog geen plan opgesteld, oftewel houdt ze het achter om niet voor nog meer onrust te zorgen.

Is Duitsland een oorlogseconomie aan het worden?

Brzeski: Duitsland kan in het najaar een oorlogseconomie worden. De overheid heeft een driestappenplan: eerst alertheid creëren bij de bevolking, en vervolgens erkennen dat er een probleem is. Ze roept nu mensen en bedrijven op om heel spaarzaam om te springen met gas. De derde stap is dat de overheid ingrijpt en gasverbruik echt rantsoeneert.

De hele EU zal proberen 15 procent minder gas te verbruiken, maar heel veel lidstaten wisten een uitzondering daarop te bedingen. Heeft Duitsland het gevoel dat het er alleen zal voorstaan?

Brzeski: Politici zeggen wel dat ze blij zijn met de Europese solidariteit. Maar ik denk dat ze beseffen dat ze de gevolgen dragen van het Duitse optreden tijdens de eurocrisis tien jaar geleden. Vandaag is het Duitsland dat zijn huiswerk niet heeft gemaakt, door zijn hele economie niet sneller onafhankelijker te maken van Russisch gas. Andere Europese landen vragen zich af waarom ze met zo’n land solidair moeten zijn. Daarom wedt Duitsland ook op verschillende paarden. Er wordt nu al gesproken over het langer openhouden van drie kerncentrales.