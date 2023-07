Duitsland belooft Oekraïne militaire steun tot eind 2027, ten bedrage van 17 miljard euro

Duitsland zal tot en met 2027 Oekraïne militaire hulp leveren, voor een totale waarde van 17 miljard euro sinds de start van de oorlog.

Na de Verenigde Staten is Duitsland de grootste leverancier van militaire steun aan Oekraïne, aldus de Duitse bondskanselier Olaf Scholz tijdens zijn traditionele zomerpersconferentie in Berlijn. ‘We hebben berekend dat sinds het begin van de oorlog en tot 2027 het waarschijnlijk 17 miljard euro zal zijn dat we zullen uitgeven voor wapenleveringen aan Oekraïne’, aldus Scholz.

De Duitse regering maakte woensdag bekend dat vorig jaar voor 2 miljard euro aan militaire hulp is geleverd. Dit jaar zal dat ongeveer 5,4 miljard euro zijn. Daarna volgt nog 10,5 miljard euro tot en met 2027. De steun komt uit stocks van het Duitse leger, maar bestaat ook uit materiaal van de industrie, vaak in samenwerking met andere partners.

Duitsland kreeg lange tijd kritiek uit Kiev en uit enkele Europese partnerlanden, voor de zekere terughoudendheid om militaire steun aan Oekraïne te leveren. De laatste maanden voerde Berlijn de inspanningen op. Nu krijgt Oekraïne munitie, Leopard-gevechtstanks en luchtafweer uit Duitsland.