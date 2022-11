Duitse voedselbanken tekenen helft meer klanten op

De Duitse voedselbanken helpen momenteel een recordaantal mensen. Volgens de koepelorganisatie Tafel Deutschland zijn er sinds begin dit jaar 50 procent meer klanten, terwijl het aantal schenkingen naar beneden gaat. Een derde van de voedselbanken heeft al mensen moeten weigeren.

In totaal krijgen twee miljoen mensen boodschappen via de voedselbanken van Tafel Deutschland, zegt voorzitter Jochen Brühl zaterdag in de Rheinische Post. Tegelijkertijd wordt er minder voedsel geschonken, stipt hij aan. Ongeveer een derde van de voedselbanken kan er geen klanten meer bij nemen, waardoor er mensen moesten worden weggestuurd. Volgens Brühl was dat psychologisch erg zwaar voor de vrijwilligers.

‘Mensen hebben grote existentiële zorgen over hoe ze voeding, een woning en verwarming zullen betalen’, aldus Brühl. ‘De voedselbanken kunnen niet compenseren wat de overheid nalaat.’

Duitsland kampt net als andere Europese landen met hoge inflatie. Uit een studie van oktober blijkt dat de Duitse gezinnen met lage inkomens daar het hardst door worden getroffen. Volgens Tafel Deutschland moet er snel extra steun komen om die families boven water te houden. ‘Duitsland is een rijk land waar het mogelijk moet zijn dat alle burgers door de winter komen zonder tekorten te lijden’, aldus Brühl.

De voedselbanken van Tafel verzamelen donaties van individuen en bedrijven en delen ze uit aan kwetsbare burgers die dat aan de hand van een document kunnen bewijzen. De overheid geeft geen subsidies. Momenteel telt Duitsland 960 dergelijke voedselbanken.