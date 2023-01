‘Duitse tanks of niet? Nu Oekraïne voor het eerst aanvalswapens krijgt, treedt de oorlog hoe dan ook in een nieuwe fase’

Volodymyr Zelensky dringt aan en Olaf Scholz twijfelt. Krijgt Oekraïne de Duitse tanks, die het snel nodig heeft?

Op de Amerikaanse luchtmachtbasis in het Duitse Ramstein praatten vorige week niet minder dan 54 landen over steun aan Oekraïne. Ze beloofden samen voor honderden miljoenen euro’s aan militair materieel voor Kiev en toch liep de bijeenkomst met een sisser af. Na maanden van grote druk gaf Duitsland toch geen groen licht om Oekraïne zijn machtige Leopard 2-tanks te bezorgen. Dertien Europese landen hebben er daarvan wel tweeduizend in de garage staan, maar zonder Duitse toelating mogen ze niet verder worden uitgevoerd. Bondskanselier Olaf Scholz zei niet ja en niet nee. Zijn kersverse minister van Defensie Boris Pistorius verklaarde dat er zo snel mogelijk een beslissing wordt genomen.

Maar het is dus niet dat de Oekraïners met lege handen naar huis gingen. Er vielen Britse tanks, pantservoertuigen van verschillende landen, houwitsers en wat al niet meer in het mandje. Toch vindt president Volodymyr Zelensky dat hij vooral die Duitse Leopards nodig heeft voor zijn lenteoffensief. Of om een Russische offensief voor te zijn, dat ook wordt voorbereid. Hij schat dat er driehonderd nodig zijn om door de Russische linies te breken. Het probleem is dat die tanks als de beslissing valt niet meteen aan het front staan. Producent Rheinmetall vreest zelfs dat het dit jaar niet meer lukt. Wat verklaart waarom de druk op Scholz zo groot is.

Dat het twijfelende Duitsland nu diplomatiek een belabberde indruk maakt, is eigenlijk niet terecht. Er wordt vergeten dat Berlijn ook zonder die tanks de tweede sponsor van Oekraïne is, na de Verenigde Staten. Die voeren de steun aan Kiev trouwens ook liever geleidelijk op om niet te veel olie tegelijk op het vuur te gooien en te vermijden dat paniek in Moskou de NAVO direct bij de oorlog betrekt. Nu Oekraïne na Ramstein voor het eerst aanvalswapens krijgt, treedt de oorlog hoe dan ook in een nieuwe fase.

In westerse hoofdsteden gaan misschien toch wat voorbarig stemmen op om alvast in een speciaal tribunaal te voorzien voor de Russische agressor. De Amerikaanse stafchef Mark Milley denkt dat we al blij mogen zijn als Oekraïne de Russen dit jaar zo ver kan terugduwen dat de diplomatie een kans krijgt. Waarbij het de vraag is of het Westen eensgezind blijft als Kiev aanstalten zou maken om ook de Krim te heroveren, die al in 2014 door Rusland werd aangehecht. De kleine barstjes in het geallieerde front die in Ramstein zichtbaar werden, worden dan bijna zeker hele breuken.●