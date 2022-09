Duitse regering kondigt voor meer dan 65 miljard euro aan nieuwe steunmaatregelen aan

De nieuwe maatregelen die de Duitse regering zaterdagnacht overeengekomen is om consumenten te steunen in het kader van de hoge energie- en consumptieprijzen brengen een prijskaartje van meer dan 65 miljard euro met zich mee. Dat blijkt uit het akkoord dat zondag bekendgemaakt werd.

Het is al het derde steunpakket voor de Duitse burgers dat de regering van Olaf Scholz overeengekomen is. Volgens de bondskanselier zal zijn land komende winter niet met een energietekort te maken krijgen, zo zei hij tijdens de persconferentie waarop hij het pakket voorstelde.

Nieuwe maatregelen tegen energieprijzen

In Duitsland hebben de drie regeringspartijen een akkoord gevonden over een nieuw pakket maatregelen om consumenten het hoofd te helpen bieden aan de hoge energie- en andere prijzen.

Net als in andere Europese landen lopen ook in Duitsland de prijzen van gas en elektriciteit hoog op als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dat heeft zijn weerslag op de andere consumentenprijzen: de inflatie bij onze oosterburen bedroeg in augustus 7,9 procent, maar analisten verwachten dat die tegen het einde van het jaar doorstijgt naar 10 procent of meer.

De regering van sociaaldemocraten, groenen en liberalen wilde daarom een derde set steunmaatregelen uitwerken. Zondagochtend, na een finale onderhandelingsronde die achttien uur duurde, werd daarover een akkoord gevonden.

Kanselier Scholz had eerder deze week gezegd dat gewerkt werd aan een “steunpakket dat zo goed als mogelijk op maat gemaakt is, zo efficiënt mogelijk en zo doelgericht mogelijk”. Zaken die op tafel lagen waren onder meer financiële steun voor gepensioneerden en studenten, belastingverminderingen en het vinden van een opvolger voor het erg populaire vervoerbewijs van 9 euro per maand voor alle openbaar vervoer.

Aan die goedkope ticketformule kwam op 1 september een einde – een van de redenen waarom verwacht wordt dat de inflatie de komende maanden zal toenemen.

De eerste twee steunpakketten bevatten verder ook de afschaffing van een toeslag op de elektriciteitsprijs om de omschakeling naar hernieuwbare energie te bevorderen, een vast energietarief van 300 euro voor alle werknemers en een eenmalige premie van 100 tot 200 euro voor werklozen. Ook werd de kinderbijslag verhoogd met een ‘Kinderbonus’ van 100 euro.