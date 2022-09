Gazprom: ‘Geen tijdschema voor herstellingen’ Nord Stream

Er is nog geen tijdschema voor de herstellingen van de lekken in de aardgaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2. Dat zei een woordvoerder van het Russische staatsaardgasbedrijf Gazprom, Sergej Koeprianov, via videoverbinding aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Koeprianov had het over een “zeer overweldigende” taak uit technisch oogpunt. Lekken zoals deze hebben zich nog nooit voorgedaan, de situatie is “absoluut ongezien”. Gazprom is wel al begonnen met het zoeken naar mogelijke oplossingen om de pijpleidingen weer operationeel te krijgen, zei de woordvoerder.

In totaal werden vier lekken vastgesteld in Nord Stream 1 en 2, waarlangs Russisch gas via de Oostzee naar Duitsland kan worden geleverd. Die werden veroorzaakt door ontploffingen, waarvan de oorzaak nog niet bekend is. Waarschijnlijk gaat het om sabotage.

Duitse politie patrouilleert met ‘alle beschikbare middelen’

De Duitse politie patrouilleert met ‘alle beschikbare middelen’ op de Noord- en Oostzee na de ontploffingen die de onderzeese aardgaspijpleidingen Nord Stream hebben beschadigd. Dat zei de minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser vrijdag aan de krant Sueddeutsche Zeitung.

‘We nemen de actuele dreigingen serieus en we zullen onszelf beschermen’, aldus Faeser. De politie beschikt met onder meer helikopters en speciale maritieme eenheden over ‘speciale capaciteiten om tussen te komen in gevaarlijke situaties’, benadrukte ze voorts. In totaal werden vier lekken vastgesteld aan Nord Stream 1 en Nord Stream 2, waarlangs Russisch gas via de Oostzee naar Duitsland kan worden geleverd. Die werden veroorzaakt door ontploffingen, waarvan de oorzaak nog niet bekend is.

Waarschijnlijk gaat het om sabotage. Duitsland ondersteunt het gezamenlijke onderzoek van Denemarken en Zweden – de lekken gebeurden in de exclusieve economische zones van beide landen – naar het incident, benadrukte bondskanselier Olaf Sholz eerder op vrijdag nog in een videovergadering met zijn ambtgenoten van de Scandinavische landen.