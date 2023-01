Duitse politie pakt 32-jarige Iraniër op die aanslag zou hebben gepland

De Duitse antiterreurdiensten hebben een 32-jarige Iraniër opgepakt die ervan verdacht wordt een aanslag te hebben beraamd. Volgens een gezamenlijke mededeling van het parket van Düsseldorf en de politiediensten van Recklinghausen en Münster, was er bij de verdachte sprake van islamistische motieven.

De verdachte werd opgepakt in Castrop-Rauxel, in de westelijke deelstaat Noordrijn-Westfalen. De 32-jarige Iraniër zou in het bezit zijn geraakt van de gifstoffen ricine en cyanide. Ricine is een zeer giftig biologisch wapen.

Er werd zaterdagavond bij de verdachte een huiszoeking uitgevoerd “om de overeenkomstige gifstoffen en andere bewijzen te vinden”, zo staat nog in de mededeling. Er werd bij die actie ook een groot gebied rond de woning afgezet. Er vond nog een tweede arrestatie plaats, maar het is niet duidelijk op welke manier die andere persoon betrokken zou zijn.