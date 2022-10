Duitse politie en zeemacht starten onderzoek naar lekken in Nord Stream

De politie en de zeemacht in Duitsland hebben een onderzoeksteam ingezet dat duidelijkheid moet brengen over de oorzaak van de lekken in de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2. Twee weken geleden werden de leidingen beschadigd door ontploffingen.

Agenten van de Duitse politie worden “in de Oostzee ingezet in de buurt van het eiland Bornholm, ondersteund door de marine en door een vaartuig van de federale politie”, zo meldt een politiemedewerker zondag aan het Duitse nieuwsagentschap DPA. Een mijnenjager van de zeemacht, met soldaten aan boord, en een boot met burgers zijn betrokken bij de onderzoeksmissie. Volgens de Duitse omroepen NDR en WDR zullen duikers van de politie worden ingezet om foto’s te maken van de schade aan de pijpleidingen.

Eind september werden tegelijkertijd vier lekken ontdekt in de twee onderzeese pijpleidingen die gas van Rusland naar Duitsland moeten vervoeren. Als gevolg van de beschadigde leidingen is een grote hoeveelheid gas gelekt. De EU en de NAVO gaan ervan uit dat er sprake is van sabotage. Het Kremlin heeft speculaties over Russische betrokkenheid afgewezen als “dom en absurd”.