Duitse Groenen willen miljardeninvesteringen in defensie en infrastructuur niet steunen

De Duitse Groenen zullen het grote defensie- en infrastructuurproject van de partijen CDU/CSU en SPD niet steunen. Katharina Dröge, de leider van de Groene fractie in de Bondsdag, heeft de parlementsleden van de partij opgeroepen om niet in te stemmen met het miljardenpakket. De steun van de Groenen is noodzakelijk voor de snelle goedkeuring van het plan.

CDU/CSU-leider Friedrich Merz, meer dan waarschijnlijk de toekomstige Duitse bondskanselier, wil samen met de beoogde coalitiepartner SPD miljarden investeren in de Duitse defensie en infrastructuur. Daarvoor is wel een tweederdemeerderheid nodig, omdat de grondwettelijk bepaalde schuldenrem moet worden gelost.

Merz wil de maatregel uiterst snel door het parlement jagen. Vanaf 25 maart weerspiegelt de Bondsdag namelijk de kiesuitslag van twee weken geleden, wat het uiterst rechtse AfD en het radicaal-linkse Die Linke een blokkeringsminderheid oplevert.

Merz was daarom gesprekken opgestart met de Groenen, maar die weigeren nu dus mee te stappen met het plan. Dröge zegt dat de honderden miljarden euro’s die worden uitgetrokken niet de hervorming van de staatsschuld vormen die Duitsland nodig heeft. De Groenen, die de fractieleden aanvankelijk vrij had gelaten in hun stemgedrag, eisen gedetailleerde voorstellen en geld voor klimaatbescherming.

Ondanks die stevige kritiek rekenen de conservatieve CDU/CSU en de sociaaldemocratische SPD nog steeds op een akkoord. Carsten Linnemann, secretaris-generaal van de CDU, zei dat hij verwacht dat de onderhandelingen over het akkoord met de Groenen zullen doorgaan en dat er een compromis zal worden gevonden. Linnemann beschreef de ideeën die de Groenen naar voren brachten als ‘constructieve voorstellen’.

SPD-leider Lars Klingbeil zei eveneens dat hij verwacht een compromis te vinden met de Groenen, ondanks hun aanvankelijke afwijzing van het akkoord. “Ik geef het vertrouwen niet op dat dit kan slagen,” zei Klingbeil. Maandagavond gaat hij, samen met CDU-leider en toekomstig bondskanselier Friedrich Merz, aan tafel met de Groenen.

In hun verkennende gesprekken voor de vorming van een nieuwe Duitse regering waren CDU/CSU en SPD overeengekomen de schuldenrem voor hogere defensie-uitgaven te versoepelen, om een fonds van 500 miljard euro voor defensie en infrastructuur op te kunnen richten. Om de maatregel nog door dit parlement goed te laten keuren, moet het voorstel voor de grondwetswijziging op 13 maart in de plenaire vergadering worden ingediend en op 18 maart worden aangenomen.