Duitse extreemrechtse politicus gearresteerd wegens mogelijk bezit nazisymbolen

De Duitse politie heeft een politicus van het extreemrechtse AfD gearresteerd, zo meldt een woordvoerder van de openbare aanklager maandag. De 22-jarige Daniel Halemba wordt verdacht van opruiing en het bezit van nazisymbolen. De buren van de man zouden volgens persagentschap Reuters ook geklaagd hebben dat ze regelmatig de nazigroet ‘Sieg Heil’ hoorden.

Er was een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de jongeman die onlangs als jongste politicus ooit werd verkozen in het parlement van de deelstaat Beieren. Halemba bekende lid te zijn van een studentenvereniging in Würzburg waarvan de gebouwen in september zijn doorzocht. Volgens de openbare aanklager wordt de vereniging verdacht van het bezit van symbolen van de nazipartij en racistische stickers en literatuur. Ook naar vier andere leden van de vereniging lopen onderzoeken.

Als een van de vier AfD-verkozenen uit het district Unterfranken, zou Halemba maandag aanwezig zijn bij de constituerende zitting van het deelstaatparlement. In plaats daarvan wordt de jongeman mogelijk op bijna hetzelfde moment voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De politicus, die de parlementaire onschendbaarheid misloopt, ontkent alle beschuldigingen.

Halemba zelf vindt zijn arrestatie een vorm van staatsrepressie tegen zijn partij. ‘Dit is een nieuw triest hoogtepunt in de jacht van de CSU op de democratische oppositie’, haalde de jonge politicus uit naar de regionale regeringspartij op X, het vroegere Twitter. Ook de voorzitster van AfD in het deelstaatparlement uitte felle kritiek op de arrestatie. Ze sprak over een ‘schending van de rechten van de oppositie’.