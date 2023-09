Duitse bondskanselier Scholz wil meer grip op illegale migratie

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz (SPD) wil meer controle op illegale migratie. Hij stelde zaterdag tijdens een verkiezingsmeeting van de SPD in Nürnberg (Beieren) mogelijk extra maatregelen in het vooruitzicht.

Er komen veel mensen naar Europa en Duitsland, hun aantal is ‘dramatisch toegenomen’, zei Scholz. ‘Duitsland zet zich in voor het recht op asiel’, aldus de bondskanselier, maar hij beklemtoonde tegelijk dat iemand die hier komt en zich niet kan beroepen op internationale bescherming of die strafbare daden heeft gepleegd, teruggestuurd moet worden.

De Duitse bondskanselier riep ook op tot opheldering over de visa-affaire in buurland Polen. Poolse media berichtten dat de voorbije jaren honderdduizenden mensen uit Afrika en het Midden-Oosten smeergeld hadden betaald voor werkvisa die toegang geven tot de Europese Unie. Maar volgens de Poolse regering ging het slechts om 200 verdachte visa.

Beierse deelstaatverkiezingen beïnvloeden debat

Volgens Scholz zou het zo moeten zijn dat wie in Polen aankomt, daar geregistreerd wordt en daar ook een asielaanvraag indient, ‘en niet via werkvisa, die in ruil voor geld uitgereikt worden, en het probleem nog vergroten. Daarover zou met de Poolse regering gesproken moeten worden’. Scholz voegde er nog aan toe dat, afhankelijk van de huidige situatie, er waarschijnlijk extra maatregelen aan de grens moeten genomen worden.

Binnen twee maanden vinden er deelstaatverkiezingen plaats in Beieren. De huidige minister-president Markus Söder van de CDU verweet op een congres van zijn partij de federale regering dan weer ‘niets te ondernemen in het migratiebeleid’. ‘Maar de situatie is te ernstig om te zwijgen’, aldus Söder zaterdag. ‘We hebben een verandering van het migratiebeleid in ons land nodig.’

In de jongste opiniepeiling van Bild am Sonntag hebben de drie partijen van de Duitse regeringscoalitie samen nog slechts de steun van 37 procent van de ondervraagden. Dat is de laagste score sinds het aantreden van de regering-Scholz in september 2021.

De SPD van Scholz daalde naar 17 procent, bijna 9 procentpunt minder dan in de vorige vergelijkbare peiling van het instituut Insa. De Groene coalitiepartij kreeg 14 procent, en de liberale FDP 6 procent. De grootste oppositiepartij CDU/CSU bleef stabiel op 27 procent en de op één na grootste oppositiepartij, de rechts-radicale AfD, steeg met een procentpunt verder naar 22 procent.