Duits oud-minister Wolfgang Schäuble op 81-jarige leeftijd overleden

De voormalige Duitse minister Wolfgang Schäuble is dinsdag op 81-jarige leeftijd overleden. Schäuble was onder meer minister van Binnenlandse Zaken en is ook voorzitter geweest van de Bondsdag. Toch is hij buiten Duitsland vooral bekend als minister van Financiën onder Bondskanselier Angela Merkel ten tijde van de eurocrisis.

Schäuble begon zijn loopbaan als jurist, maar stapte al snel over naar de politiek. Hij werd in 1965 lid van het CDU en was van 1972 tot zijn dood voor die partij lid van de Bondsdag.

Als minister van Financiën stond hij van 2009 tot en met 2017 een streng begrotingsbeleid voor, vooral voor Zuid-Europese landen met grote overheidsschulden. Daar maakte hij zich vooral in die landen niet bij iedereen populair mee.

Hij overleed dinsdagavond in het bijzijn van zijn familie, meldden zijn nabestaanden woensdag aan het Duitse persbureau dpa.