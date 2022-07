Draghi spreekt donderdagochtend Italiaans parlement toe

De Italiaanse premier Mario Draghi spreekt donderdag/morgen om 09.00 uur de kamer van volksvertegenwoordigers toe, nadat drie van zijn coalitiepartners weigerden hun stem uit te brengen tijdens een vertrouwensstemming in de Senaat. Verwacht wordt dat hij voor een tweede keer zijn ontslag zal aanbieden.

De Italiaanse regering bevindt zich in een diepe crisis, nadat de regeringspartij Vijfsterrenbeweging vorige week niet instemde met een pakket aan steunmaatregelen. Draghi had aangegeven zijn ontslag in te dienen wanneer dat zou gebeuren, maar president Sergio Mattarella weigerde dat ontslag.

Daarop riep Draghi op om het “vertrouwenspact” tussen de partijen in zijn regering van nationale eenheid opnieuw op te bouwen en liet woensdag/vandaag een vertrouwensstemming organiseren in de Senaat over de vraag of hij al dan niet moet blijven regeren.

Coalitiepartners Lega, Forza Italia en de Vijfsterrenbeweging lieten echter weten dat ze niet zouden deelnemen aan de stemming. Draghi won de stemming wel, maar niet met de brede meerderheid waarop hij had gehoopt.

Het was woensdagavond onduidelijk hoe het nu verder moet, maar met de aankondiging van de toespraak van Draghi donderdagochtend lijkt het erop dat hij opnieuw zijn ontslag zal aanbieden bij de president. Volgens het Italiaanse persagentschap ANSA heeft hij zijn vertrek al aangekondigd en dient hij donderdagochtend wel degelijk zijn ontslag in. De kans is volgens waarnemers groot dat er dan vervroegde verkiezingen volgen.