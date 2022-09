Doorbraak in Europese onderhandelingen over overwinsten en stroombesparingen

De ministers van Energie van de Europese Unie hebben vrijdag op een vergadering in Brussel een politiek akkoord bereikt over maatregelen om de torenhoge elektriciteitsprijzen aan te pakken. Dat heeft het Tsjechische voorzitterschap gemeld op Twitter.

De Europese energieministers raakten het onder meer eens over een voorstel om de vraag in te tomen. Zo moeten de lidstaten deze winter vijf procent besparen op het stroomverbruik tijdens piekuren. Daarbovenop zouden de lidstaten op vrijwillige basis moeten mikken op een algemene verlaging van de maandelijkse consumptie met tien procent.

Eensgezindheid is er ook over een juridisch kader om de overwinsten boven 180 euro per megawattuur af te romen bij bedrijven die stroom produceren tegen lage kosten, zoals de kerncentrales en de producenten van hernieuwbare energie. De ministers vragen daarnaast ook een solidariteitsbijdrage van gas- olie- en kolenbedrijven.

De Europese Commissie verwacht dat de beide maatregelen samen tot 140 miljard euro kunnen opleveren. Dat geld kunnen de lidstaten aanwenden om gezinnen en bedrijven te ondersteunen.