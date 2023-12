Dode en twee gewonden bij mesaanval in Parijs

Bij een mesaanval in het vijftiende arrondissement van Parijs, nabij de Eiffeltoren, zijn zaterdagavond een dode en twee gewonden gevallen. De aanvaller werd opgepakt, en de zaak is in handen van het Franse antiterreurparket. Hij stond bij de veiligheidsdiensten bekend voor psychiatrische problemen en radicaal islamisme.

Dat meldde minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin.

‘De agenten hebben zojuist dapper een aanvaller opgepakt die het gemunt had op voorbijgangers in Parijs, in de buurt van de Quai de Grenelle’, schreef Darmanin op X. Op een perspunt nabij de plaats van de feiten voegde Darmanin daaraan toe dat de aanvaller in 1997 in Frankrijk geboren is en de Franse nationaliteit heeft. De man zou verklaard hebben dat hij niet kon verdragen dat in de hele wereld moslims vermoord worden en dat hij als martelaar wilde sterven.

Een politiebron meldt aan het Franse persbureau AFP dat die persoon ‘Allah akbar’ geroepen zou hebben.

In 2016 werd hij veroordeeld tot vier jaar cel omdat hij plannen had om een aanslag te plegen in de Parijse kantorenwijk La Défense.

‘Hij heeft die celstraf uitgezeten, en werd opgevolgd omdat hij zware psychiatrische problemen had’, zei Darmanin. ‘Hij werd psychiatrisch en neurologisch behandeld.’

Het dodelijk slachtoffer is een jonge, op de Filipijnen geboren, Duitser, zei Darmanin nog. Hij bezweek aan een messteek in de rug en schouder. De jongeman was met zijn vriendin in Parijs. Zij werd niet aangevallen, maar verkeert in shock, aldus Darmanin. Een andere toerist liep een wonde op aan het oog toen hij met een hamer geraakt werd. Op dat moment werd de dader al achtervolgd door de politie. Ook een tweede persoon, een Franse zestiger, raakte gewond, maar die is, volgens Darmanin, vooral in shock.

Minder dan twee maanden geleden werd in de Noord-Franse stad Arras een leerkracht doodgestoken door een geradicaliseerde oud-leerling. Die leidde ertoe dat het waarschuwingsplan Vigipirate tot het hoogste niveau werd opgeschaald.