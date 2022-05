De Deense minister van Justitie Nick Hækkerup treedt af en verlaat de politiek. Dat heeft hij zondag aangekondigd.

De 54-jarige Hækkerup, lid van de Deense sociaaldemocratische partij van premier Mette Frederiksen, liet via Facebook weten dat hij op 1 juni directeur wordt van de Deense brouwersvereniging Bryggeriforeningen. Hækkerup zegt dat zijn vertrek niet gezien moet worden als een teken van ontevredenheid, maar dat hij trots is over wat de regering heeft verwezenlijkt.