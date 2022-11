Deens premier Frederiksen zal ontslag indienen, maar bekijkt mogelijkheid brede regering

De Deense premier Mette Frederiksen zal het ontslag van haar regering indienen, hoewel haar sociaaldemocratische partij de grootste lijkt te blijven na de parlementsverkiezingen in Denemarken. Frederiksen wil ook de mogelijkheid bekijken om een brede regering over het politieke spectrum te vormen.

De 44-jarige Frederiksen kondigde dat aan woensdagochtend vroeg, tegenover aanhangers van haar partij in Kopenhagen. Een brede regering is een zeldzame bestuursvorm in het land, maar volgens Frederiksen zou dat de juiste aanpak zijn, met het oog op de huidige crisis. Haar sociaaldemocraten behaalden 27,5 procent van de stemmen, hun beste resultaat in 20 jaar.

Frederiksen zei haar aanhangers echter dat het duidelijk is dat er niet langer een ‘meerderheid achter de regering in haar huidige vorm’ staat. Naar alle waarschijnlijkheid zal Frederiksen het mandaat krijgen om een nieuwe regering te vormen.