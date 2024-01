De Croo over vervroegd vertrek Charles Michel: ‘Niet aan mij om te depanneren’

Premier Alexander De Croo vindt het geen goed idee dat hij tijdelijk voorzitter van de Europese Raad zou worden wanneer Charles Michel vervroegd vertrekt om deel te kunnen nemen aan de Europese Parlementsverkiezingen. Dat heeft hij zondag gezegd in VTM Nieuws. ‘Het is niet aan mij om hem te depanneren.’

Het tweede mandaat van Charles Michel aan het hoofd van de Europese Raad loopt normaal gezien in oktober ten einde. Michel trekt in juni echter de Europese MR-lijst, en omdat het voorzitterschap niet combineerbaar is met een mandaat als Europarlementslid vertrekt de Belg dus vroeger dan voorzien. In Europese kringen wordt druk gespeculeerd over wie Michel kan vervangen.

Naast de populistische Hongaarse premier Viktor Orban, wiens land vanaf 1 juli het roterend voorzitterschap van de Raad waarneemt, doet onder meer ook de naam van Alexander De Croo de ronde. Ons land is Europees voorzitter tot en met eind juni.

De Croo vindt dat echter ‘geen goed idee’, benadrukte hij zondag in het VTM Nieuws. “Het is absoluut niet aan mij om te depanneren. Het systeem werkt goed met een permanente en een roterende voorzitter.’

De premier wilde verder niet ingaan op de beslissing van Michel, die de afgelopen weken nochtans heel wat kritiek oogstte. ‘Het is zijn keuze, en het is niet aan mij om daar kritiek op te geven. Het belangrijkste is dat België tot eind juni zijn rol kan spelen als EU-voorzitter, en ik wil zoveel mogelijk resultaat halen. Als ik dat met Michel kan doen, dan zeer graag.’