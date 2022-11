De Croo noemt voorstel gasprijsplafond Europese Commissie ‘ontoereikend’

Premier Alexander De Croo noemt het voorstel van de Europese Commissie voor de invoer van een gasprijsplafond “ontoereikend”. “De lidstaten waren het erover eens een geloofwaardige stok achter de deur te creëren, maar dit is geen loyale uitvoering van dat akkoord binnen de raad”, zei hij donderdag in de Kamer.

De premier kreeg donderdagmiddag tijdens het vragenuurtje vragen van Peter Mertens (PVDA), Kris Verduyckt (Vooruit), Reccino Van Lommel (Vlaams Belang), Leen Dierick (CD&V), Mathieu Bihet (MR) en Daniel Senesael (PS). Allen wilden ze weten hoe ver het staat met het Europese gasprijsplafond, dat maanden geleden al werd aangekondigd maar er intussen nog altijd niet is.

De Europese ministers van Energie vergaderden donderdag over de invoering van een plafond op de groothandelsprijs op gas. De Europese Commissie kwam eerder deze week met een voorstel, maar dat legt de drempel voor de activering van het plafond wel erg hoog. De Commissie moest zelf toegeven dat de ongekende piek in de gasprijs van eind augustus zelfs niet tot de activering van het mechanisme zou hebben geleid.

Het voorstel is dan ook “ontoereikend”, zei premier Alexander De Croo donderdagmiddag in de Kamer. “Het is een slag in het water, en ik zou het zelfs een gevaarlijk voorstel kunnen noemen, omdat het niets afdoet aan het risico op desindustrialisering in Europa.”

Volgens De Croo zijn de lidstaten overeengekomen om met een interventie in de gasmarkt te komen die “reëel is, en niet enkel theoretisch”. “Dit is in mijn ogen geen loyale uitvoering van het akkoord van de raad.”

Op vraag van de Europese energieministers wordt het voorstel de komende twee weken verder verfijnd, gaf de premier nog aan. “Dat is nodig. Maar sommigen zullen zeggen: men is al zo lang verbeteringen aan het aanbrengen, en dat klopt. Ik betreur dat en deel het ongeduld.”