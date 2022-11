De Croo en Lahbib ontmoeten Zelensky tijdens bezoek aan Kiev

Premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) hebben zaterdag in Kiev de Oekraïense president Volodimir Zelensky ontmoet. De Croo en Zelenski hebben een gezamenlijke verklaring ondertekend, waarin België toetreedt tot een initiatief om graantransporten uit Oekraïense havens naar het zuiden te financieren.

Zelensky bedankte De Croo en België voor de steun die ons land aan Oekraïne heeft geleverd. ‘Onze onderhandelingen en samenwerkingen zijn heel vruchtbaar en in elkaars belang’, aldus de Oekraïense president.

Hongersnood

De president merkte ook op dat het bezoek van de Belgische regeringsleider op een ‘heel speciale dag’ komt, namelijk de herdenking van de miljoenen slachtoffers van de grote hongersnood in Oekraïne in 1932 en 1933, de ‘Holodomor’ in het Oekraïens. Kiev beschouwt die hongersnood als een genocide door het regime van Stalin.

Zelensky beschuldigde Rusland ervan nu opnieuw doelbewust een hongersnood te veroorzaken. ‘We doen met onze partners er alles aan om dit te verhelpen’, zei hij. Zelensky verwees naar het ‘Grain from Ukraine’-initiatief om graantransporten te financieren, vanuit Oekraïense havens naar het zuiden. België is volgens hem het eerste land dat zich bij dit initiatief aansluit. ‘We zijn blij dat we hier deel van uitmaken’, zei De Croo daarover. ‘Dit helpt dat sommige landen niet in een hongersnood verzeilen, maar helpt ook de Oekraïense economie.’

Energie

Zelensky had De Croo ook op de hoogte gebracht van de staat van het Oekraïense energiesysteem, na de recente Russische raketaanvallen. ‘We zien Rusland zich richten op uw bevolking en de energie-infrastructuur, om uw volk in het donker en de koude te zetten’, aldus de Belgische premier. ‘Vandaag, op dit moeilijk moment, is het dan ook belangrijk om hier te zijn.’

De premier ging ook nog in op de verschillende vormen van steun die België al aan Oekraïne heeft geboden, zoals generatoren, maar ook brandstof, machinegeweren en artillerie. ‘We zullen de steun voortzetten zolang dat nodig is, en alles doen wat nodig is’, zei hij ook.

‘Het is een eer om hier te zijn, aan de zijde van uw volk’, zei De Croo ook nog. Hij bedankte het Oekraïense volk voor hun ‘leiderschap, niet alleen in deze oorlog maar ook in de wereld’. ‘Het is het waard om voor democratie te vechten’, zei hij. ‘Ik ben ervan overtuigd dat we binnen enkele jaren zullen terugkijken naar deze zinloze oorlog en wreedheden, maar ook naar jullie moed’, aldus de premier. Volgens hem zullen er ooit ook T-shirts van de Oekraïense president gemaakt worden.

De Croo herhaalde ook nog eens dat ons land de Russische agressie ten strengste veroordeelt. ‘België steunt de Oekraïense soevereiniteit en territoriale integriteit.’

Steunpakket

De premier en de minister zijn zaterdagochtend vroeg aangekomen in Kiev, voor een bezoek dat tot het laatste moment werd stilgehouden. Ze kondigden er een nieuw steunpakket van 37,4 miljoen euro aan. Naast bijkomende militaire steun gaat het ook om winterhulp van B-FAST met onder meer generatoren, eerste-hulppakketten en slaapzakken, om humanitaire steun via Unicef voor toegang tot water, hygiëne en sanitaire voorzieningen en om steun bij het herstel en wederopbouw. Bij dat laatste zal België steun bieden aan de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), voor het herstel van 14 ziekenhuizen en van water- en verwarmingsinfrastructuur.

In totaal heeft België al 221,7 miljoen euro aan steun vrijgemaakt voor Oekraïne sinds de start van de oorlog. Het gaat om 145 miljoen euro militaire steun en 76,7 miljoen euro civiele steun. België vangt daarnaast ook meer dan 61.000 Oekraïense oorlogsvluchtelingen op.