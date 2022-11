De Croo en Lahbib brengen bezoek aan Kiev: ‘Volledige steun van België aan Oekraïne’

Premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) zijn zaterdagochtend aangekomen in de Oekraïense hoofdstad Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Ze kondigen er een bijkomende Belgische steun van zowat 37,4 miljoen euro aan. ‘De belangrijkste boodschap is de volledige steun van België aan Oekraïne’, aldus De Croo.

De Croo en Lahbib kwamen zaterdagochtend omstreeks 07.45 uur (06.45 uur Belgische tijd) aan in de Oekraïense hoofdstad, ruim negen maanden nadat Rusland het buurland is binnengevallen. Onderweg naar Kiev benadrukte de premier dat het bezoek op ‘een belangrijk moment’ plaatsvindt. ‘De winter begint en Rusland valt de burgerbevolking aan’, aldus de premier. ‘Dit is een van de moeilijkste momenten van de oorlog’, voegde minister Lahbib toe. ‘Het is een cruciaal moment met de winter in aantocht’, zei ze. ‘België zal nogmaals zijn steun aan Oekraïne aantonen’, aldus nog de minister. De Croo en Lahbib wezen er ook nog op dat België een van de eerste landen was die Oekraïne militaire steun had geboden.

De Croo erkende dat er een zeker risico hangt aan zo’n bezoek, maar wees er ook op dat het bezoek goed is voorbereid. ‘De Oekraïense bevolking bevolking leeft elke dag in gevaar’, zei hij. ‘Op dit moment vanuit België naar Oekraïne gaan, is dan ook een belangrijk signaal.’

Financiële en materiële steun

België zal Oekraïne ook bijkomende steun leveren. De Croo en Lahbib maken van het bezoek gebruik om bijkomende Belgische steun van zowat 37,4 miljoen euro aan te kondigen. Naast bijkomende militaire steun gaat het ook om winterhulp van B-FAST met onder meer generatoren, eerste-hulppakketten en slaapzakken, om humanitaire steun via Unicef voor toegang tot water, hygiëne en sanitaire voorzieningen en om steun bij het herstel en wederopbouw. Bij dat laatste zal België steun bieden aan de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), voor het herstel van 14 ziekenhuizen en van water- en verwarmingsinfrastructuur.

In totaal heeft België al 221,7 miljoen euro aan steun vrijgemaakt voor Oekraïne sinds de start van de oorlog. Het gaat om 145 miljoen euro militaire steun en 76,7 miljoen euro civiele steun.

Sinds het begin van de Russische aanvalsoorlog op 24 februari gingen al heel wat westerse leiders De Croo en Lahbib voor. Vorig weekend was zo de Britse premier Rishi Sunak nog in de Oekraïense hoofdstad. Hij kondigde daar nieuwe Britse militaire steun aan, vooral wat betreft luchtafweer, ter waarde van 50 miljoen pond.

De afgelopen tijd is Kiev meermaals het doelwit geweest van Russische raketaanvallen. Daarbij is onder meer de Oekraïense energie-infrastructuur geviseerd.