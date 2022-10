Cyprus lanceert project voor langste onderzeese stroomkabel ter wereld

Cyprus heeft vrijdag een door de Europese Unie (EU) gefinancierd project ingehuldigd voor de aanleg van een onderzeese elektriciteitskabel die het eiland in het oosten van de Middellandse Zee verbindt met Griekenland.

De EU heeft een subsidie van 757 miljoen goedgekeurd om de aanleg van de kabel te financieren om zo een einde te maken aan het “energie-isolement” van Cyprus, het enige Europese land zonder gas- of elektriciteitsverbinding met het vasteland. In maart vorig jaar kondigden Israël, Cyprus en Griekenland een akkoord aan over de aanleg van de onderzeese kabel, van Israël naar Cyprus (310 kilometer) en van daar naar het Griekse eiland Kreta (898 killometer).

Het moet met 1.208 kilometer de langste onderzeese stroomkabel ter wereld worden. De verbinding ligt tot op meer dan 3.000 meter diepte en werd de Euroasia Interconnector gedoopt. De totale kosten van het project, dat een capaciteit zal hebben van 1.000 tot 2.000 megawatt, bedragen volgens de Cypriotische autoriteiten 1,57 miljard euro. De bouw van de EuroAsia Interconnector gaat later dit jaar van start en zal in 2027 voltooid zijn.