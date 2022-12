CorruptionEurope: raadkamer verlengt voorlopige hechtenis Eva Kaili met een maand

Eva Kaili, de voormalige Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement, blijft nog minstens een maand in de cel. Dat heeft de Brusselse raadkamer donderdag beslist, zo meldt het federaal parket.

De advocaten van Kaili hadden gevraagd haar onder elektronisch toezicht te plaatsen, maar daar is de raadkamer dus niet op ingegaan. De verdediging heeft nu 24 uur de tijd om in beroep te gaan tegen de beslissing van de raadkamer. Als ze dat doet, moet de kamer van inbeschuldigingstelling binnen de 15 dagen oordelen over haar verdere voorlopige hechtenis.

Eva Kaili werd op vrijdag 9 december opgepakt, nadat eerder diezelfde dag haar vader was opgepakt met een aanzienlijke geldsom, en ook haar partner Francescio Giorgi van zijn vrijheid werd beroofd.

De arrestaties kaderden in een onderzoek van het federaal parket naar pogingen van Golfstaat Qatar om de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden, door aan mensen met een politieke en/of strategische positie binnen het Europees Parlement grote geldbedragen te betalen of aanzienlijke geschenken aan te bieden.

Ook Marokko wordt in het onderzoek genoemd, met mogelijke corruptie door zijn inlichtingendienst DGED en de Marokkaanse ambassadeur in Polen, Abderrahim Atmoun. Ook Kaili’s partner, Francesco Giorgi, werd die dag opgepakt en werd, net als Kaili, onder aanhoudingsbevel geplaatst. Zijn voorlopige hechtenis werd vorige week woensdag al met een maand verlengd door de raadkamer.

Volgens verschillende media hebben zowel Kaili als Giorgi in het dossier al gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De advocaten van Eva Kaili, meesters André Risopoulos en Michalis Dimitrakopoulos, meldden donderdagmiddag, na de zitting van de raadkamer dat de voormalige Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement actief meewerkt aan het onderzoek, maar dat ze tegelijkertijd volhoudt dat ze nooit werd omgekocht.