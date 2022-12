Corruptieonderzoek Europees Parlement: EU-vertegenwoordiger Borrell ‘zeer bezorgd’ over beschuldigingen

De hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell is ‘zeer bezorgd’ over ‘de ernstige beschuldigingen’ tegen Eva Kaili, de socialistische Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement.

‘Deze berichten zijn zeer zorgwekkend’, zo verklaarde Borrell maandag voor aanvang van een bijeenkomst van de Europese buitenlandministers in Brussel. ‘Er loopt een onderzoek en we volgen dat op de voet. Het gaat om zeer zware beschuldigingen’.

Volgens Borrell zijn er wel geen aanwijzingen dat mensen van zijn Europese diplomatieke dienst (EEAS) in het schandaal verwikkeld zijn. Kaili en drie andere personen, onder wie een voormalig Europarlementslid uit Italië, zijn opgepakt en opgesloten in het kader van een onderzoek van het Belgische gerecht naar vermoedens dat de Golfstaat Qatar aanzienlijke geldsommen heeft overgemaakt om de besluitvorming in het halfrond te beïnvloeden.

In het appartement van Kaili zouden zakken met enorme hoeveelheden cash zijn aangetroffen.

Het Europees Parlement houdt deze week een plenaire vergadering in Straatsburg. De affaire wordt maandagavond besproken tijdens een bijeenkomst van de fractievoorzitters.