Corruptie-onderzoek Europees Parlement: Huawei en Chinese ambassade reageren

Een dag nadat speurders huiszoekingen hebben uitgevoerd bij Huawei-lobbyisten in een onderzoek naar vermeende corruptie in het Europees Parlement, reageert de Chinese techreus voor het eerst.

Donderdag onthulde Knack samen met Le Soir, Follow The Money en Reporters United dat het federaal parket een onderzoek voert naar corruptie, witwassen, valsheid in geschrifte en criminele organisatie: speurders gaan na of Huawei-lobbyisten sinds 2021 hun boekje te buiten zijn gegaan bij het beïnvloeden van Europarlementsleden.

Het Chinese technologiebedrijf Huawei, fabrikant van smartphones en netwerkapparatuur, reageert nu voor het eerst op de beschuldigingen. Huawei zegt dat het een ‘nultolerantie’ hanteert wat corruptie betreft. ‘Huawei neemt de beschuldigingen serieus en zal dringend communiceren met de speurders om de situatie beter te begrijpen’, meldt het bedrijf aan het Franse persagentschap AFP.

Ook de Chinese ambassade in België reageert op het corruptieonderzoek. Ze nam daarvoor zelf contact op met de Knack-redactie. ‘We hebben de ontwikkelingen opgemerkt’, schrijft een woordvoerder. ‘De Chinese overheid eist altijd dat Chinese burgers en bedrijven in het buitenland de wetten van het gastland naleven.’

Maar de ambassade voegt eraan toe dat ze ook de wettelijke rechten van Chinese burgers beschermt. ‘We dringen er bij de relevante autoriteiten op aan om in overeenstemming met de wet te handelen.’

China roept België ook op om ‘eerlijkheid, rechtvaardigheid en openheid’ na te streven, af te zien van ‘vermoedens van schuld’ en een ‘eerlijk, rechtvaardig, transparant en niet-discriminerend bedrijfsklimaat’ te bieden aan bedrijven uit China en andere landen.