Conservatieve oppositie wint verkiezingen in Spanje, geen meerderheid voor rechts

De conservatieve Partido Popular (PP) van oppositieleider Alberto Núñez Feijóo heeft, met zo goed als alle stemmen geteld, de vervroegde parlementsverkiezingen in Spanje gewonnen.

De PP haalt 136 zetels binnen, zo melden de kiesautoriteiten. Dat zijn er 47 meer dan voorheen. De socialisten van premier Pedro Sánchez eindigen op de tweede plaats, met 122 zetels.

Voor de conservatieven zou het evenwel een bitterzoete overwinning kunnen worden. Omdat ze geen absolute meerderheid van 176 zetels hebben, zullen ze bij een poging tot regeringsvorming aangewezen zijn op een omstreden samenwerking met het extreemrechtse Vox. Maar zelfs de 33 zetels van die partij zullen niet volstaan, waardoor ook andere samenwerkingen nodig zullen zijn.

Feijóo zal het alvast proberen: ‘Als kandidaat van de partij die de meeste stemmen binnenhaalde, denk ik dat het mijn taak is om te proberen om een regering te vormen’, aldus Feijóo voor de zetel van de PP in Madrid. De PP beschikt evenwel niet over een absolute meerderheid van de zetels in het parlement, ook niet bij een samenwerking met het extreemrechtse Vox.

De socialisten komen met een samenwerking met het radicaal-linkse Sumar (31 zetels) eveneens niet aan een absolute meerderheid. Waarnemers waarschuwen alvast dat de vorming van een nieuwe regering moeilijk zal worden, met mogelijk maandenlange onderhandelingen, zoals in Spanje ook het geval was na de parlementsverkiezingen van 2015 en 2019.